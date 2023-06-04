رخيصة وقادرة على حمل رؤوس حربية.. ما لا نعرفه عن "مسيّرات صنعت في أوكرانيا"

تستخدم كل من كييف وموسكو في الحرب الروسية الاوكرانية طائرات بدون طيار، ليصبح أول صراع عبر الطائرات المسيّرة في العصر الحديث.

وقدّر تقييم حديث أجراه معهد "رويال يونايتد" للخدمات البحثية، أن أوكرانيا تخسر حوالي 10000 طائرة بدون طيار كل شهر، بما في ذلك الطائرات بدون طيار للمراقبة والطائرات ذات الاستخدام الواحد، "كاميكازي".

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وكانت غالبية الخسائر منخفضة الكلفة نسبياً، إذ إن الطائرات بدون طيار المستخدمة تجارية وصغيرة، مثل طائرات Mavic الرباعية التي تصنعها شركة DJI الصينية، والتي تُستخدم للاستطلاع.



لكن الآن وبينما تستعد كييف لشن هجوم مضاد، يتم استخدام الطائرات المسّيرة بشكل متزايد لتدمير أهداف روسية في أعماق الجبهات الأمامية شديدة التحصين، ما دفع الأوكران لتطوير طائرات محلية الصنع لسد النقص.





وطائرة " Khrush" هي واحدة من عشرات الطائرات القتالية بدون طيار التي تم تطويرها محلياً في أعقاب العملية العسكرية الروسية قبل حوالي 15 شهراً، بحسب تقرير لـ"تلغراف".

وطوّر أولكسي، قائد وحدة مدفعية كتيبة آزوف، الطائرة الانتحارية التي تم تصميمها وتصنيعها في أوكرانيا، وقال: "لدينا أوامر بتدمير وإعدام أولئك الذين جاؤوا إلى أرضنا لاحتلالنا وتدميرنا".



كما أوضح قائلا "كان هدفنا إنشاء طائرة بدون طيار يمكن بناؤها من الصفر في أوكرانيا لاستخدامها في عمليات تكتيكية على مدى يتراوح بين 10 و20 كيلومتراً".





وقام فريقه حتى الآن ببناء 50 نموذجاً أولياً، بتكلفة 2000 يورو (1700 جنيه إسترليني) لكل منها، وسيتم إرسالها إلى الخطوط الأمامية لاختبار الذخيرة الحية ضد أهداف روسية في الأسابيع المقبلة.

الطائرة صممت لتكون أرخص وأكثر دقة من الأسلحة بعيدة المدى التقليدية المتوفرة حالياً، ويمكن لمشغليها إما اختيار الرؤوس الحربية الحرارية، لتدمير قواعد العدو، أو الطلقات المضادة للدبابات.

ويمكن تزويدها برأس حربي يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات، مما يعني أن حمولتها تبلغ خمسة أضعاف حمولة الطائرات الانتحارية Switchblade 300 التي تبرعت بها الولايات المتحدة.

ويستخدم الطيار عند إطلاقها نظارات والكاميرات الموجودة على الطائرة لتوجيه الرأس الحربي نحو الهدف. وقد تبدو الأداة الغريبة بدائية، لكن أوليكسي يصر على أن الاختبارات أظهرت أنها قادرة على تدمير أي مركبة أرسلها الروس.





واستعداداً للهجوم المضاد الذي طال انتظاره، تم تدريب أكثر من 10000 طيار لقيادة المسيّرات، حيث يتم تعليمهم التفكير مثل الطيارين المقاتلين.





وقبل كل رحلة، يتم تشجيعهم على وضع خطط طيران مفصلة واستخدام المناظر الطبيعية والطقس لإخفاء الطائرة بدون طيار من الدفاعات الجوية.



يشار إلى أن أوكرانيا لم يكن لديها قبل الحرب برنامج محلي للطائرات بدون طيار، معتمدة إلى حد كبير على نظام Bayraktar التركي والمركبات غير المأهولة المتوفرة تجارياً.



مع ذلك، أطلق المسؤولون في كييف الصيف الماضي مبادرة "جيش الطائرات بدون طيار" لتشجيع المطورين على إنتاج تصاميم للطائرات بدون طيار القتالية المحتملة. (العربية)