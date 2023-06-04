فيديو مرعب للحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء

انهار جسر تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ"الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.



وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو توثق لحظة الانهيار للجسر العملاق.

#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7 — All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023 Advertisement



والجسر الذي انهار بني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادا. والجسر الذي انهار بني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادا.

وأثار انهيار الجسر المسمى "أغواني سلطان غانج" في نهر غانج، جدلا حول الفساد ومدى تأثيره على البنية التحتية في البلاد.

وفي تعليق على ما وقع، دعا المسؤول الكبير في حزب "بهارتيا جناتا" الحاكم، المسؤولين المحليين في المنطقة إلى تقديم استقالهم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء في حكومة الولاية نيتيش كومار.

وكان كومار قد دشن الجسر الأول في سنة 2015، ثم أصبح جاهزا أمام حركة المرور بحلول عام 2020، قبل أن ينهار في تشرين ثاني 2022 بحادث أسفر عن مقتل شخص. سكاي نيوز)