"الناتو" يشعل بحر البلطيق بأكبر تدريب بحري

بدأ حلف الناتو، الأحد، مناورات ضخمة في بحر البلطيق بجوار روسيا تحت قيادة الأسطول السادس الأميركي، ما يشي بوضع "ستار حديدي جديد" بشأن موسكو، وفق وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيس.



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وبحسب خبراء عسكريين تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الناتو يرفع أعداد قواته تدريجيا في أوروبا الشرقية رغم غضب روسيا، كما أن الحرب الأوكرانية تصيب دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بالفزع خشية هذا المصير، ما دفعها إلى التدثر وراء حلف الناتو.





المناورات الحالية في نسختها الـ52، تشارك بها دول: تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيس، الأحد، إن بلده وفنلندا سينضمان أيضا للمناورات التي تستمر لمدة أسبوعين.



وأضاف هولتكفيس أن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه "حرب باردة جديدة" أو "ستار حديدي جديد"، معتبرا أن ما يحصل هو "صراع بين دول استبدادية -في إشارة لروسيا- وأوروبا الديمقراطية".



تابع من خلال التدريبات: "دول الناتو تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها في العاصمة السويدية ستوكهولم".



ما عدد القوات المشاركة في المناورات؟



ويشارك في المناورات 40 سفينة حربية من دول الناتو، وأكثر من 45 طائرة حربية، بالإضافة الى 6000 بحار وطيار وجنود مشاة البحرية، وفق بيان للبحرية الأميركية.





وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس، إنه "بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ومع الحرب الأوكرانية الحالية أصيبت دول البلطيق بالفزع خشية المصير نفسه، بعد أن تمتعت باستقلالها عن الاتحاد السوفييتي لأكثر من 3 عقود".



يضيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الدول يسكنها عدد ليس بالقليل من الناطقين بالروسية، وهذا ما يجعلها بؤرة قابلة للانفجار في أي لحظة خاصة عندما تتقاطر قوات الناتو يتململ الدب الروسي في حوض هذا البحر.



دول البلطيق كثفت استعداداتها وجهوزيتها العسكرية بدعم من الناتو خلال السنوات الأخيرة تحسبا لأي تدخّل روسي محتمل، وتستعد تلك الدول لأي هجوم روسي وجنّدت الشباب من سن 19 سنة، كما قامت بتعبئة نفسية للسكان حال أي تحرك روسي. بعد انضمامها رسميا إلى الحلف الغربي، تشارك فنلندا للمرة الأولى في تمرين "بالتوبس-23"، الذي يعد أكبر تدريب بحري متعدّد الجنسيات منذ عام 1972.وبحسب خبراء عسكريين تحدّثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الناتو يرفع أعداد قواته تدريجيا في أوروبا الشرقية رغم غضب روسيا، كما أن الحرب الأوكرانية تصيب دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بالفزع خشية هذا المصير، ما دفعها إلى التدثر وراء حلف الناتو.المناورات الحالية في نسختها الـ52، تشارك بها دول: تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيس، الأحد، إن بلده وفنلندا سينضمان أيضا للمناورات التي تستمر لمدة أسبوعين.وأضاف هولتكفيس أن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه "حرب باردة جديدة" أو "ستار حديدي جديد"، معتبرا أن ما يحصل هو "صراع بين دول استبدادية -في إشارة لروسيا- وأوروبا الديمقراطية".تابع من خلال التدريبات: "دول الناتو تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها في العاصمة السويدية ستوكهولم".ما عدد القوات المشاركة في المناورات؟ويشارك في المناورات 40 سفينة حربية من دول الناتو، وأكثر من 45 طائرة حربية، بالإضافة الى 6000 بحار وطيار وجنود مشاة البحرية، وفق بيان للبحرية الأميركية.وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري الأميركي بيتر أليكس، إنه "بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ومع الحرب الأوكرانية الحالية أصيبت دول البلطيق بالفزع خشية المصير نفسه، بعد أن تمتعت باستقلالها عن الاتحاد السوفييتي لأكثر من 3 عقود".يضيف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الدول يسكنها عدد ليس بالقليل من الناطقين بالروسية، وهذا ما يجعلها بؤرة قابلة للانفجار في أي لحظة خاصة عندما تتقاطر قوات الناتو يتململ الدب الروسي في حوض هذا البحر.دول البلطيق كثفت استعداداتها وجهوزيتها العسكرية بدعم من الناتو خلال السنوات الأخيرة تحسبا لأي تدخّل روسي محتمل، وتستعد تلك الدول لأي هجوم روسي وجنّدت الشباب من سن 19 سنة، كما قامت بتعبئة نفسية للسكان حال أي تحرك روسي.

أما الخبير البريطاني مايكل كلارك، فيقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبعد حرب أوكرانيا ينتابها القلق خشية انعزالها عن أوروبا وحصارها من الروس وحلفائها في بيلاروسيا، حيث تركّز الدول الثلاث على ما تفعله موسكو في بيلاروسيا المجاورة وما يعنيه ذلك لأمنها، حيث يوجد آلاف الجنود الروس على أراضي مينسك".



وفق تعبيره: "روسيا كانت انتهازية ومستعدة لتحدي أوروبا والناتو وتهديد أمن الدول الثلاث، وإذا نجحت بالسيطرة على أوكرانيا، سيشجّعها ذلك على زيادة الضغط على دول البلطيق بالسنوات المقبلة، ما دفع تلك البلدان إلى الاختباء والتدثر وراء القوة العسكرية للناتو".



وتابع: "بسبب ذلك تسعى الدول الثلاث إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتطالب واشنطن بوجود عسكري دائم وتعزيزات أكبر لحلف الناتو بالمنطقة". (سكاي نيوز)