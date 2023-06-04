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عربي-دولي

أوكرانيا أم روسيا .. من سينفذ الهجوم المضاد؟

Lebanon 24
04-06-2023 | 15:27
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قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايك تيرنر، الأحد، إنه "متفائل جدا" بخصوص الهجوم المضاد الذي ستنفذه أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وأضاف تيرنر أن الأوكرانيين جاهزون للهجوم المضاد، وأجروا التمرينات العسكرية من أجله، ولديهم ما يحتاجون من أسلحة لتنفيذه، بعكس روسيا، حسب قوله.
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وتابع في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، أنه "من المذهل رؤية مهارة الأوكرانيين في استعمال نظام باتريوت الأميركي لإسقاط صواريخ روسية، كان يقول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إنه لا يمكن قهرها".

وقال النائب الجمهوري أيضا إنه لا يعلم من يقف وراء هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن الحكومة الأوكرانية سبق أن نفت أن تكون وراء تنسيقها، مفسرا في الوقت نفسه أن تلك الهجمات تشير إلى أن "على بوتين الاعتراف لشعبه بأن دفاعاته الجوية لا تتمتع بالكفاءة اللازمة".

وأوضح تيرنر: "كان من المثير للعجب متابعة ما قاله بوتين مخادعا، بأنه من الفظاعة أن يهاجم الأوكرانيون المناطق السكنية في روسيا، بينما هذا ما يقوم به بوتين في كل هذه الحرب، عبر مهاجمة المدنيين والمناطق السكنية وارتكاب الفظائع في أوكرانيا، بشكل لا يمكن مقارنته بأي أمر آخر"، على حد تعبير النائب الجمهوري.
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