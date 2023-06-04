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الجيش العراقي يقتل 12 من عناصر "داعش" في ضربات جوية شمالي البلاد

Lebanon 24
04-06-2023 | 15:44
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أصدر جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية بيانا، اليوم الأحد، أعلن فيه تنفيذ ضربات جوية ناجحة أدت إلى مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى وكركوك شمالي البلاد.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الاستخبارات العسكرية العراقية قولها إن العملية نفذت وفقا لمعلومات ومتابعة استخبارية دقيقة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.
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وأوضح البيان أن مقتل عناصر التنظيم الإرهابي جاء بفضل ضربات جوية ناجحة استهدفت جبال وبحيرة حمرين في قاطع عمليات ديالى وفي وادي الشاي ضمن قطاع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك.
في السياق ذاته، نجحت القوات العراقية في إلقاء القبض على عنصر إرهابي كان يعمل في الإعلام المركزي لـ"داعش" في محافظة الأنبار، وأكد البيان أن مديرية الاستخبارات العسكرية "مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدوا، وستعمل على إنهاء تواجدها على أرض وادي الرافدين".
وأعلن الجيش العراقي، يوم الجمعة الماضي، القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، ‏في ضربة جوية في محافظة ديالى شرقي العراق.‏
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