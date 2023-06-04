سماع دوي انفجار في واشنطن... اليكم ما جرى

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أعلنت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأميركية عن سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن من دون تحديد مصدره أو سببه.وذكرت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ عبر حسابها على "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة عن دوي انفجار بعد ظهر اليوم، لا يوجد تهديد في هذا الوقت".وذكرت تقارير إعلامية أن صوت الانفجار الذي سمع بالتزامن مع تدريبات كان يجريها الجيش الأميركي للدفاع الجوي فوق خليج تشيسابيك.وأفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية بأن السكان اتصلوا برقم الطوارئ وهم في حالة ذعر شديدة بعد أن تسبب الصوت باهتزاز النوافذ وإطلاق صفارات الإنذار.وأضافت أن العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية تعتقد أن مصدر الانفجار الذي سمع حول واشنطن كان "جدارا صوتيا".وقالت إدارة الطوارئ في ميريلاند إن "دوي الانفجار ناجم عن تحليق مرخص لطائرة عسكرية"، في حين أكدت وكالة الأمن القومي أنه لا توجد تهديدات في هذه اللحظة.وأفاد سكان في ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين بأنهم سمعوا انفجارا كبيرا بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي. كما أبلغ السكان في كل من أنابوليس وديل سيتي عن صوت غريب.