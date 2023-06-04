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عربي-دولي

نائبة أيرلندية تهاجم الاتحاد الاوروبي: نحن نبني المدارس في فلسطين و"إسرائيل" تهدمها

Lebanon 24
04-06-2023 | 16:30
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هاجمت عضوة البرلمان الأوروبي النائبة الأيرلندية كلير دالي، الاتحاد الأوروبي على خلفية دعمه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي رغم انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأثناء مشاركتها في جلسة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي قالت النائبة: "على مدار 5 أيام في وقت سابق من هذا الشهر (أيار الماضي)، هاجمت إسرائيل غزة وقصفتها 323 مرة، حيث قُتل 10 مدنيين، وشُرّد 1100 شخص".
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وتابعت: "أكثر من 150 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية قُتلوا وجُرحوا منذ عام 2008، بينهم 33 ألفا من الأطفال".

وأضافت النائبة دالي: "يقف الاتحاد الأوروبي متفرجًا بينما يحدث هذا، ويصف إسرائيل بالدولة الصديقة. نحن نبني المنازل والمدارس في الضفة الغربية، ثم يأتي الإسرائيليون ويدمرونها".


وقالت: "لا يمكننا اعتبار أنفسنا اتحادًا ذا مبادئ بينما نستمر بمناداة إسرائيل بالدولة الصديقة، يجب أن نتناقش في هذا".

وفي 15 أيار الماضي أحيت دالي الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية بتغريدة على صفحتها بتويتر قائلة، "حدثت كارثة على الشعب الفلسطيني.. بدايات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي ومستمرة حتى اليوم". (الجزيرة)
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