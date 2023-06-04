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عربي-دولي

هجوم بطائرة مسيرة على منشأة للطاقة في روسيا... اليكم ما حصل

Lebanon 24
04-06-2023 | 23:15
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في إشعال حريق في منشأة للطاقة في المنطقة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تيليغرام "في منطقة بيلغورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح".
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قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر الاثنين، إن القوات الروسية أحبطت هجوما كبيرا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك جنوبي أوكرانيا، وقتلت مئات من القوات الموالية لكييف، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها، الأحد، باستخدام ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وتابعت الوزارة في تطبيق المراسلة "تيليغرام": "في صباح 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بعد من البيان الرسمي، ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، وفقا للوكالة.

وفي مقابلة نُشرت، الأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة للتحرك، لكنه لم يشر إلى الاعتداء في خطابه المُذاع بالفيديو.

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم يمثل البداية الرسمية لهجوم مضاد أوكراني طال انتظاره لاستعادة بعض الأراضي التي احتلتها القوات الروسية بعد غزو شباط 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "هدف العدو كان اختراق دفاعاتنا في أكثر القطاعات ضعفا، وهو قطاع الجبهة". وأضافت: "لكن العدو لم ينجز مهمته ولم ينجح".

وقالت الوزارة الأوكرانية إن القوات الروسية قتلت 250 من القوات الأوكرانية ودمرت 16 دبابة وعربات قتال مشاة و 21 عربة قتال مصفحة.

وأضافت الوزارة أن رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف، المسؤول عن العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، كان في منطقة الهجوم الأوكراني.

وفي مقطع فيديو نُشر على حساب الوزارة الأوكرانية على "تيليغرام"، ظهرت عدة مركبات عسكرية تتعرض لهجمات من الجو.(الحرة) 
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