23
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 60 سفينة حربية.. مناورات عسكرية ضخمة لروسيا في بحر اليابان
Lebanon 24
04-06-2023
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قوات أسطول المحيط الهادئ بدأت بتنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك.
وقالت الوزارة: إن المناورات تأتي "وفقا لخطة تدريب هيئة أركان القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ، في الفترة من 5 إلى 20 يونيو، في مياه بحر اليابان."
Advertisement
وأوضح البيان أن أكثر من 60 سفينة حربية روسية وسفينة دعم، ونحو 35 طائرة بحرية وأكثر من 11 ألف جندي من القوات البحرية يشاركون في تدريبات عسكرية.
وقالت الوزارة إنه في سياق الإجراءات العملية، ستقوم المجموعات التكتيكية البحرية، إلى جانب الطيران البحري، بالبحث عن غواصات العدو الوهمية وتعقبها، وإجراء تدريبات قتالية على الأهداف الأرضية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى التدريبات التي تتعلق بالإمدادات اللوجستية للقوات في البحر.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهر مع طليقته: طوني بارود يحتفل بتخرج ابنته "ديا ماريا".. والأخيرة نسخة عن والدها شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر مع طليقته: طوني بارود يحتفل بتخرج ابنته "ديا ماريا".. والأخيرة نسخة عن والدها شاهدوا الصور
04:17 | 2023-06-04
04/06/2023 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "إفلاس" دولة عربية بارزة.. الديون تتراكم فهل من حلول؟
Lebanon 24
مخاوف من "إفلاس" دولة عربية بارزة.. الديون تتراكم فهل من حلول؟
06:00 | 2023-06-04
04/06/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بالشورت.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بالشورت.. نوال بري تستمتع بوقتها على البحر! (فيديو)
03:24 | 2023-06-04
04/06/2023 03:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:42 | 2023-06-04
04/06/2023 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّ يسقط من الطابق العاشر... هل انتحر؟
Lebanon 24
لبنانيّ يسقط من الطابق العاشر... هل انتحر؟
23:55 | 2023-06-04
04/06/2023 11:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:03 | 2023-06-05
كييف تحيط هجومها المضاد بصمت مطبق.. لماذا؟
02:43 | 2023-06-05
قتلى وجرحى بهجوم مسلح في الإكوادور.. ومؤشرات مقلقة من ارتفاع معدل الجريمة
02:38 | 2023-06-05
غموض يلف الحادثة: ثغرة بسياج بين مصر وإسرائيل.. هل تسلل منها الجندي المصري؟
02:27 | 2023-06-05
سفينة صينية تقترب من مدمرة أميركية.. مقطع فيديو يوثق
01:55 | 2023-06-05
قائد أوكراني: نواصل التقدم باتجاه باخموت
01:39 | 2023-06-05
في مواجهة الأزمة.. تعهد من وزير المالية التركي
فيديو
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
05/06/2023 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
05/06/2023 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
05/06/2023 10:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact