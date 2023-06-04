روسيا تحبط هجوماً كبيراً لأوكرانيا.. هذه تفاصيله

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد أنها أحبطت هجوماً كبيراً بدأته كييف في الرابع من حزيران الجاري، مشيرة إلى قتل 250 جنديا أوكرانياً.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، تم إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه دونيتسك جنوب أوكرانيا.كما تابع: "في صباح يوم 4 حزيران، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه دونيتسك، قام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تتكون من ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.إشعال حريق في منشأة روسية للطاقةفي نفس السياق، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في إشعال حريق في منشأة للطاقة بالمنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليغرام "في منطقة بيلغورود، اشتعلت النيران في إحدى منشآت الطاقة. السبب الأولي للحريق هو سقوط عبوة ناسفة من طائرة مسيرة. ولم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح".هجوم مضادفي المقابل، التزمت وسائل الإعلام الأوكرانية الصمت إزاء تصريحات روسيا ببدء الهجوم المضاد، وفق ما ذكرته مصادر "العربية/الحدث".وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أعلن السبت الماضي، استعداد بلاده لشن هجوم مضاد لاستعادة أراضيها.وتأمل كييف أن يؤدي هذا الهجوم إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الهجوم الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.ما أهداف الهجوم المضاد؟ووفق تعبير وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، فإن بلاده تملك فرصا جدية بتحقيق اختراق خلال فصل الصيف.وعن أهداف الهجوم حدد ريزنيكوف، ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، قائلا: "كسر عزيمة الروس على الانتصار في هذه الحرب".(العربية)