انفجارات متتالية... اليكم آخر تطورات الحرب في أوكرانيا

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دوت انفجارات عبر خط الجبهة في أوكرانيا، الأحد، في الوقت الذي يتحضر فيه الجانبان لحملة أوكرانية متوقعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.وقتلت طفلة تبلغ من العمر عامين، وفقا لنيويورك تايمز، خلال تصعيد يستمر منذ أيام في وتيرة الضربات الصاروخية الروسية.وأطلقت روسيا موجات كبيرة من الهجمات الصاروخية وباستخدام الطائرات من دون طيار، على المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، كان آخرها هجمة طالت جميع أنحاء البلاد، الليلة الماضية، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.وأبلغت السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية المحتلة، عن انفجارات في ميليتوبول وبيرديانسك، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا يقول محللون عسكريون لنيويورك تايمز إنهما قد يكونان أهدافا للهجوم المضاد.وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في القرم المحتلة إنها اعترضت تسع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.ولم يتسن التأكد من التقرير بشكل مستقل لكنه الأحدث في سلسلة من الهجمات المبلغ عنها في مناطق محتلة يقول محللون عسكريون لنيويورك تايمز إنها على الأرجح محاولة أوكرانية لإضعاف الدفاعات الروسية.وفي منطقة بيلغورود بجنوب روسيا، شنت جماعة شبه عسكرية مناهضة للكرملين ضربات جريئة عبر الحدود، وتقول الصحيفة إن الجماعة "احتجزت سجناء" خلال التوغل الأخير.ونشرت المجموعة، المعروفة بفيلق المتطوعين الروس، مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام للمراسلة يزعم أنها تظهر السجناء، وقالت إنه سيتم تسليمهم إلى أوكرانيا.وأقر حاكم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو منفصل يوم الأحد بأسر بعض الجنود الروس فيما بدا أنه إحراج كبير لموسكو قبل الهجوم المضاد المتوقع لأوكرانيا.وتقول صحيفة واشنطن بوست إن كتائب مسلحة بأسلحة غربية وتلقت تدريبا مكثفا من الناتو ستكون "رأس الحربة" في الهجوم الواسع لتحرير الأراضي الأوكرانية.وبينما كانت الوحدات الأوكرانية الأخرى تقاتل لطرد المحتلين الروس من شرق وجنوب البلاد، كانت ألوية، مثل اللواء 47 حديث التأسيس يستعد للمرحلة التالية من الحرب في فصول دراسية في قاعدة الناتو في ألمانيا.وتدربت قيادة اللواء على المواقف التي قد يواجهونها خلال المعارك باستخدام أجهزة الكمبيوتر، حيث يخطط قادة اللواء للهجمات ويتابعون النتائج التي يظهرها لهم الكومبيوتر مثل كيف يمكن لأعدائهم الروس الرد، وأين يمكنهم تحقيق اختراق وأين سيعانون من خسائر.وتلقى اللواء 47 ووحدات هجومية أخرى أسلحة غربية بما في ذلك مركبات المشاة القتالية برادلي.وسيكون الهجوم المضاد أكبر اختبار حتى الآن للاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة لتزويد الأوكرانيين بالأسلحة والتدريب المشابهين لما يمتلكه الجيش الأميركي.كما توفر المملكة المتحدة التدريب الأساسي لآلاف المجندين الأوكرانيين منذ الصيف الماضي.وفي الآونة الأخيرة، تم إرسال وحدات أوكرانية كاملة إلى ألمانيا ودول أخرى لتعلم "كيفية العمل معا في وقت واحد".وأحد أهداف التدريب هو تعليم الجنود الأوكرانيين كيفية الهجوم.ولسنوات، ركز الجيش الأوكراني بشكل أساسي على التكتيكات الدفاعية، حيث كان الهجوم المضاد السريع والكاسح في الخريف الماضي لتحرير كل منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا تقريبا في أقل من أسبوع أول هجوم واسع النطاق مخطط له للجيش في أكثر من 30 عاما من استقلال البلاد.ويعزا النجاح في خاركيف، والدفاع الناجح عن كييف العام الماضي، جزئيا إلى تدريبات حلف شمال الأطلسي السابقة للجيش الأوكراني، والتي بدأت بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم وإثارة الحرب في منطقة دونباس الشرقية في عام 2014.وتلقى آخرون في اللواء 47 تدريبا خاصا بالأسلحة أو المركبات التي سيتلقونها، حيث تعلموا أولا أساسيات كيفية تشغيلها، ثم كيفية دمجها كوحدة قتالية واحدة ثم جنبا إلى جنب مع الوحدات الأخرى.وعلى الرغم من أن اللواء 47 لا يزال غير مجرب في ساحة المعركة، إلا أنه مسلح بالكامل تقريبا بأسلحة غربية، وفي سابقة هي الأولى، خضع كل جندي تقريبا من جنود الوحدة لدورة استمرت أسابيع مع مدربين أجانب.كما أن قيادة اللواء أغلبها من الشباب، بأعمار تقل عن 30 عاما، بالإضافة إلى القبول في اللواء كان انتقائيا بشكل كبير، وفقا للصحيفة، حيث أجريت مقابلات مع كل الجنود والضباط، وخضع الجميع لاختبارات لياقة بدنية مكثفة.(الحرة)