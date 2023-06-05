في أفغانستان... عشرات التلميذات يصبن بالتسمم

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تعرض ما يقرب من 80 تلميذة أفغانية إلى التسمم في حادثتين منفصلتين في مدرستين ابتدائيتين، وذلك قبل نقلهن إلى المستشفيات في شمالي البلاد، وفقا لتصريحات صدرت عن مسؤول إدارة التعليم المحلية، الأحد.وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أفغانستان هذا النوع من الاعتداءات منذ وصول حركة طالبان الأصولية إلى السلطة في أغسطس من العام 2021، لتبدأ بعد ذلك بحملات تستهدف حقوق النساء في التعليم والعمل وحظر الذهاب إلى كثير من المرافق العامة.وكانت طالبان قد حظرت على الفتيات التعلم بعد الصف السادس الابتدائي، بما في ذلك التعليم الجامعي.وقال المسؤول بإدارة التعليم إن الشخص الذي دبر عملية التسمم كان لديه "أحقاد شخصية"، دون أن يخوض في التفاصيل، لافتا إلى أن تلك الاعتداءات قد وقعت في ولاية سار إي بول السبت والأحد.وذكر رئيس إدارة التعليم بالمقاطعة، محمد رحماني، أن قرابة 80 طالبة تعرضن للتسمم، إذ أصيبت 60 تلميذة بالتسمم في مدرسة "ناسوان كابود آب"، في حين أصيبت 17 تلميذة أخرى بالتسمم في مدرسة "ناسوان فايز آباد".وأضاف رحماني: "كلتا المدرستين قريبتان من بعضها، وقد جرى استهدافهما واحدة تلو الأخرى، وتمكنا من نقل التلميذات المصابات إلى المستشفى وجميعهن بخير".ولفت رحماني إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مشددا على المعلومات الأولية أظهرت أن شخصا لديه ضغينة دفع لشخص آخر لارتكاب تلك الاعتداءات.ولم يقدم رحماني أي معلومات بشأن كيفية تسمم الفتيات أو طبيعة إصاباتهن، كما لم يذكر أعمارهن مكتفيا بالقول إنهن كن في الصفوف من الأول إلى السادس.تجدر الإشارة إلى إيران المجاورة لإفغانستان كانت قد تعرضت في نوفمبر الماضي لموجة تسمم، وقعت غالبيتها في مدارس البنات.ووقتها اشتكت آلاف الطالبات من شعورهن بالغثيان عقب تعرضهن لأبخرة ضارة، لكن لم ترد أي معلومات بشأن الجهة التي تقف وراء تلك الحوادث، أو ما إذا كان قد ثبت استخدام مواد كيميائية.(الحرة)