خلافات متفجرة بين فاغنر والجيش الروسي.. اعتقلوا ضابطاً وضربوه وفيديو يوثق

بعد الخلافات التي تفجرت خلال الأشهر الماضية بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر بقيادة يفغين بريغوزين، خلال معارك باخموت الأخيرة، ظهر فيديو جديد لاعترافات ضابط روسي احتجزته المجموعة وضربته.



فقد نشرت فاغنر مقطع فيديو لاحتجاز واستجواب قائد اللواء 72 بالجيش الروسي رومان فينيفيتين (Roman Venevitin)، الذي كان يخوض المعارك جنباً على جنب مع المجموعة في منطقة باخموت.



وأظهر المقطع العسكري ومعالم الضرب واضحة على وجهه، فيما أجبر على يبدو بالإدلاء باعترافات مفادها أنه أطلق النار على سيارة تابعة لفاغنر بسبب "عداء شخصي" تجاههم.



وقبل نشر المقطع، نشرت خدمة بريغوجين الصحافية تقريراً أفاد بأن عناصر فاغنر دخلوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود من وزارة الدفاع الروسية بالقرب من قرية سيميغوري، الواقعة على مقربة من باخموت، بحسب موقع " russianfreepress".

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.



They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q — Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023 Advertisement

زرع ألغام

ووفقاً للموقع، حدث هذا في 17 أيار الماضي، عندما اكتشف المرتزقة أن الجيش الروسي كان يعمل على تلغيم طرق الانسحاب التي ستسلكها فاغنر من باخموت.



وعندما حاول عناصر المجموعة فتح الطريق، تم إطلاق النار عليهم من مواقع القوات الروسية.



ويُزعم أنه خلال معركة قصيرة تعرضت سيارة الأورال التي يتحدث عنها فينيفيتين لأضرار، واتخذ المرتزقة إجراءات "للقضاء على العدوان واحتجاز العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية".



وفي وقت سابق، تم تداول نداء موظفي مفرزة "العاصفة" التابعة للواء 72 بندقية آلية على مواقع التواصل الاجتماعي.



إطلاق نار

وقالوا إن قائد اللواء، أي رومان فينيفيتين، هدد بإطلاق النار على قائد المفرزة لانسحابه من المواقع التي تم إرسال الجيش إليها دون دعم المدفعية والتواصل مع القيادة.



في الوقت نفسه، ذكر الجنود أنهم التقوا على طول الطريق مع مفارز مكونة من مرتزقة فاغنر.



وكان قائد فاغنر كشف عن تلغيم الطريق لأول مرة في الثاني من حزيران الجاري، ووفقا له تم العثور على "حوالي اثني عشر لغماً" حيث تم العثور على ألغام مضادة للدبابات ووضعت "أطنان من البلاستيد".(العربية)





