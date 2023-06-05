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عربي-دولي

عمرة 23 سنة ويلقب بـ "الرسام".. الكشف عن أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود

Lebanon 24
05-06-2023 | 01:30
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ظهرت أول صورة للجندي المصري منفذ عملية الحدود التي وقعت يوم السبت الماضي وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيلين وإصابة اثنين آخرين.

وتبين أن الجندي يدعى محمد صلاح إبراهيم يبلغ من العمر 23 عاماً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
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وكان يخدم عسكريا في منطقة سيناء، فيما كشف مغردون أن أصدقاءه كانوا يلقبونه بالرسام لهوايته الرسم، وكان محبوبا بين معارفه، مؤكدين أن خدمته العسكرية كانت ستنتهي قريباً.

فيما من المقرر أن تسلم إسرائيل جثمانه إلى بلاده خلال أيام.

مطاردة.. ومخدرات
وكان المتحدث العسكري المصري أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل، حيث قال إنه فجر يوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة 3 من الجنود الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

في حين ذكر المتحدث العسكري المصري أنه جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني وتمشيط المنطقة بالتعاون مع الجيش المصري.(العربية)


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