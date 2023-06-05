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مادورو يصل إلى السعودية

Lebanon 24
05-06-2023 | 01:21
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وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المملكة العربية السعودية  على رأس وفد وزاري، قادما من تركيا حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي.

وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين .
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ووفق وسائل إعلام فنزويلية، فإن مادورو الذي وصل إلى جدة برفقة زوجته ووزيري الخارجية والاتصالات ومسؤولين آخرين، سيعقد اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.
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