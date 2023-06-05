قائد أوكراني: نواصل التقدم باتجاه باخموت

قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن القوات الأوكرانية تواصل "التقدم" قرب باخموت.



وقال سيرسكي إن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة.



وأضاف عبر تطبيق تيليجرام: "نواصل المضي قدماً".

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