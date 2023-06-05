Advertisement

عربي-دولي

غموض يلف الحادثة: ثغرة بسياج بين مصر وإسرائيل.. هل تسلل منها الجندي المصري؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1074296-638215550993195105.jpg
Doc-P-1074296-638215550993195105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال الغموض يلف تفاصيل حادث الحدود بين مصر وإسرائيل الذي قلما تشهده تلك المنطقة، بانتظار صدور نتيجة التحقيقات المشتركة بين البلدين.

فمنذ وقوع تبادل النار هذا بين جنود إسرائيليين وعنصر أمن مصريّ على الحدود يوم السبت الماضي، انتشرت صورة مزعزمة تُظهر ثغرة في السياج الحدودي، أُحدثت من الجهة المصريّة قبل وقوع الاشتباك.
Advertisement

وزعم ناشروها أن الجندي المصري تسلل منها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، علماً أن القاهرة أكدت أن رجل الأمن هذا كان يطارد مهربي مخدرات.

لكن تلك الصورة وما رافقها من شائعات ليست دقيقة على الإطلاق، إذ نشرت في نوفمبر 2022، إثر وقوع حادثة تسلّل وسرقة في المنطقة الحدودية آنذاك.

مُقتطعة من فيديو قديم

فقد أظهر التفتيش عنها على محرّكات البحث أنها مُقتطعة من فيديو منشور في مواقع إخباريّة إسرائيليّة في نوفمبر من العام الماضي، للحديث عن تسلّل لصوص إلى مستوطنة حدوديّة، وما أثاره ذلك من قلق بين السكّان حول الإجراءات الأمنيّة، وفق فرانس برس.

يشار إلى أنه بحسب الرواية الرسمية المصريّة فإنّ الجندي المصري الذي قتل السبت اخترق السياج أثناء مطاردة عدد من مهربي المخدرات، فحصل تبادل لإطلاق النيران مع عدد من الجنود الإسرائيليين، ما أدّى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليّين وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة رجل الأمن المصري.

وفتح كل من الجيش المصري والإسرائيلي تحقيقا مشتركا في الحادث لكشف ملابساته.

كما فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مستقلاً أيضا لتوضيح كيف تمكّن المهاجم من عبور الحاجز الذي يرتفع أمتارًا عدّة على طول الحدود بين البلدين، حسب ما أكد سابقا متحدّث عسكري.

وفي هذا السياق نُشرت هذه الصورة على مواقع التواصل على أنها تُظهر "الثغرة" التي أحدثها "المهاجمون" من الجهة المصريّة من الحدود، علماً أن بياني الجيشين المصري والإسرائيلي لم يتحدّثا سوى عن عنصر أمن واحد. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2023-06-05
06:00 | 2023-06-05
05:34 | 2023-06-05
05:00 | 2023-06-05
04:59 | 2023-06-05
04:36 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website