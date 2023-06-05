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قتلى وجرحى بهجوم مسلح في الإكوادور.. ومؤشرات مقلقة من ارتفاع معدل الجريمة

Lebanon 24
05-06-2023 | 02:43
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قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون الأحد عندما فتح 3 رجال النار داخل منزل في غواياكيل، إحدى أكثر المدن تضررا من الجريمة وتهريب المخدرات في الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة.

استنادا إلى شهود عيان، وصل 3 رجال على دراجة نارية إلى إيسلا ترينيتاريا في جنوب المدينة ودخلوا المنزل حيث "أطلقوا أعيرة نارية عدة".
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وقال الكولونيل فاباري مونتالفو للصحافة "حتى الآن أحصينا 5 قتلى و8 جرحى"، موضحا أن أحد القتلى شرطي أصيب برصاصات عدة في رأسه.

تشهد الإكوادور موجة عنف بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب المخدرات.
 في مواجهة هذا العنف أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في الثالث من مارس لـ60 يوما في 3 مقاطعات.

وغواياكيل التي تعتبر مركزا تجاريا في الإكوادور ومركز شحن الجزء الأكبر من المخدرات، هي من المناطق التي تشهد أكبر انتشار للجريمة.
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