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عربي-دولي

رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا.. من خلال "تغريدة"

Lebanon 24
05-06-2023 | 03:36
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أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر.

وكتب مور في تغريدة باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.
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ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل المغردين باللغتين الإنكليزية والتركية.
 
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