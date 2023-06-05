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عربي-دولي
سفينة تجارية تعرضت لمضايقات إيرانية بمضيق هرمز.. هذا ما كشفته واشنطن
Lebanon 24
05-06-2023
|
04:15
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أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الاثنين، أن بحارتها وعناصر من البحرية الملكية البريطانية ساعدوا سفينة في مضيق هرمز، بعد أن تعرضت لمضايقات من زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت البحرية في بيان أن ثلاثة زوارق سريعة على متنها جنود مسلحون، اقتربت بشدة من السفينة التجارية المجهولة أمس الأحد، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
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فيما عرضت البحرية صوراً بالأبيض والأسود قالت إن طائرة من طراز "بوينغ بي -8 بوسيدون" التقطتها وتظهر اقتراب ثلاثة زوارق هجومية سريعة من السفينة التجارية.
وردت المدمرة "يو إس إس ماكفول" التابعة للبحرية الأميركية وفرقاطة البحرية الملكية "إتش إم إس لانكستر" على الحادث، وأطلقت الفرقاطة لانكستر مروحية إلى هناك.
وجاء في بيان البحرية الأميركية "تراجعت حدة الموقف بعد ساعة تقريباً عندما أكدت السفينة التجارية مغادرة الزوارق الهجومية السريعة للمكان".
وأضاف أن "السفينة التجارية واصلت عبور مضيق هرمز دون وقوع مزيد من الحوادث".
إيران لم تعلن
في المقابل لم تعترف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والحرس الثوري بالحادث، ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على مكالمات "أسوشييتد برس" لطلب للتعليق.
ويمر عبر مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج العربي، 20% من النفط العالمي.(العربية)
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