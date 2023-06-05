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عربي-دولي
مفاجآت عن التحقيقات بحادثة سيناء.. هذا ما فعله الجندي المصري قبل الهجوم
Lebanon 24
05-06-2023
|
04:03
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بعد مرور ساعات طويلة على عملية معبر العوجا على الحدود المصرية - الفلسطينية المحتلة، أصدرَ قائد جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي تعليماته بتشكيل الفريق الذي سيتولى فحص الإخفاقات التي حصلت، وأدت لهذه الخسائر الإسرائيلية، فيما قدّر مسؤولون في الجيش أنه سيتم عزل الضباط في القيادة الجنوبية المسؤولون عن هذا الفشل، ومن الواضح أنّ رؤوساً كبيرة ستطير هناك.
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ونقل أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي، عن ضابط كبير قوله "أنه مع مرور الوقت سيتم الكشف عما أسماها المزيد من التفاصيل المؤلمة"، وأضاف: "لن أتفاجأ إذا طارت العديد من الرؤوس في القيادة الجنوبية؛ لأن هاليفي يضغط من أجل جداول زمنية لتقديم التحقيق بسبب الرغبة بالتأثير؛ بناء على ما تم اكتشافه حتى الآن، وإن نتائج ما حدث تتطلب استجابة سريعة، وإن المحققين وجدوا ثغرات كبيرة في ما حدث على الأرض، مما يثير العديد من التساؤلات، حيث انتقد جندي خدم في القطاع بشدة سلوك القيادة التي تدير منطقة الحدود المصرية".
وأضاف بوخبوط في تقرير أنّ "كتائب "الكركال والفهد" تخدم في هذه المنطقة الحدودية المصرية 8 أشهر متتالية، ثم تذهب في تدريب قصير لا يقترب من تدريب كتيبة غولاني أو مظليين، وبين حين وآخر يكون تهريب للمخدرات، وهناك نقص في الجنود، ولا يوجد ما يكفي في مثل هذا القطاع الطويل، ناهيك عن أن كبار القادة يصلون للزيارات والدوريات بدون سلاح".
مسؤولون عسكريون إسرائيليون تحدثوا عن "سلسلة النقص في أعداد القوات عند المنطقة الحدودية المصرية، لكن الخطأ الرئيسي هو وضع جنود في مثل هذه المنطقة الحساسة لفترة طويلة، رغم أن ذلك يعرّضهم للخطر. وبعد مرور المزيد من الساعات على العملية، فقد تم الكشف عن المزيد من التفاصيل الجديدة، أهمها أن الجندي المصري سار بعد قتله للجنود الإسرائيليين باتجاه الشرق؛ لأنه فهم أنه سيموت، ولم يحاول العودة لمصر، وأي شخص في هذه المنطقة يتجول بدون ماء، وفي هذه الحرارة، سيصاب بالجفاف بسهولة".
وأضاف المسؤولون العسكريون في إفادات قدموها لموقع "واللا" أن "ما نفهمه من التحقيقات الأولية، أن الجندي المصري كان لديه بندقية وخراطيش وقرآن وسكين كوماندوز، وقبل وصوله إلى مكان العملية، لاحظ الجنود أنه يصلي من بعيد، وكشفت التحقيقات أنه خطط للهجوم بعناية، وأعدّ له ببندقية، و4 مخازن، وسكين قطع بها الأصفاد عند معبر السياج، ومن ثم توغل داخل الأراضي الفلسطينية، وسار عدة كيلومترات تجاه الحدود، وواضح أنه يعرف البقعة الجغرافية جيداً، وعلم بالفتحة التي دخلها بوقت مبكر، ولذلك تمكن من اختراقها بسهولة".
وأكد المسؤولون في تقرير أنه "في هذه المرحلة لا يزال غير واضح ما حدث في اللحظات التي أطلق فيها الجندي النار على الجنود، وقد طلب الجيش الاستعانة بمختبر جنائي لتوثيق المشهد، وتم جمع النتائج التي تم إحالتها للفحص".
(عربي21)
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