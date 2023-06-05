في رسالة تحدٍ وقوة.. موسكو تطلق مناورات ضخمة بالمحيط الهادئ

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أطلقت روسيا مناورات ضخمة في المحيط الهادئ، وذلك في رسالة قوة وتحد بلا شك.فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادي بدأت مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك ستستمر حتى 20حزيران.كما أضافت بتعليق على تيليغرام أن "أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكري يشاركون في مناورات قوات أسطول المحيط الهادي"، حسب ما نقلت رويترز."بحث عن غواصات العدو"إلى ذلك، أوضحت أن المجموعات التكتيكية البحرية ستقوم إلى جانب الطيران البحري، بالبحث عن غواصات العدو الوهمية وتعقبها، في سياق الإجراءات العملية.كما ستنفذ تدريبات قتالية على الأهداف الأرضية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى التدريبات التي تتعلق بالإمدادات اللوجستية للقوات في البحر.وكانت روسيا أعلنت في نيسان الماضي وبشكل مفاجئ إجراء منوارات بحرية مشتركة مع الصين في المحيط الهادئ، في رسالة إلى الدول الغربية التي اصطفت بقوة خلال السنتين الماضيتين ضد موسكو، إثر الحرب الروسية الأوكرانية.يشار إلى أن التوتر الذي تصاعد بين الروس والغرب لاسيما الولايات المتحدة، ما دفع الأخيرة إلى زيادة دعمها لحلفائها في السيطرة على تلك المنطقة البحرية فائقة الأهمية.(العربية)