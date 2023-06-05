Advertisement

عربي-دولي

الكشف عن موعد فتح السفارة الإيرانية في السعودية.. من هو السفير؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1074365-638215670985609282.png
Doc-P-1074365-638215670985609282.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أنه سيتم افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية غدا الثلاثاء، وذلك عقب مرور 3 أشهر على الاتفاق الذي استأنف العلاقات المقطوعة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إنه "في سياق تنفيذ الاتفاق الإيراني-السعودي سيتم افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين في الرياض وجدة، وكذالك سيتم فتح ممثلية إيران الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".
Advertisement

وكان مصدر سعودي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية".

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عينت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة العربية السعودية"، غير أن هذا التعيين لم يعلن رسميا من قبل وزارة الخارجية.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس الماضي، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من عشرين عاما.

وقد تلقى الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-06-05
08:50 | 2023-06-05
08:30 | 2023-06-05
08:00 | 2023-06-05
07:47 | 2023-06-05
07:30 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website