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عربي-دولي
الكشف عن موعد فتح السفارة الإيرانية في السعودية.. من هو السفير؟
Lebanon 24
05-06-2023
|
06:15
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، أنه سيتم افتتاح السفارة الإيرانية في السعودية غدا الثلاثاء، وذلك عقب مرور 3 أشهر على الاتفاق الذي استأنف العلاقات المقطوعة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إنه "في سياق تنفيذ الاتفاق الإيراني-السعودي سيتم افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين في الرياض وجدة، وكذالك سيتم فتح ممثلية إيران الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".
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وكان مصدر سعودي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية".
والشهر الماضي، أفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن طهران "عينت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيرا جديدا في المملكة العربية السعودية"، غير أن هذا التعيين لم يعلن رسميا من قبل وزارة الخارجية.
وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس الماضي، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من عشرين عاما.
وقد تلقى الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، بينما أعلنت إيران أنها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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