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عربي-دولي

فيديو "الصمت".. أحدث دعاية أوكرانية للهجوم المضاد

Lebanon 24
05-06-2023 | 07:47
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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يشبه إلى حد كبير المقاطع الترويجية للأفلام السينمائية، للتمهيد للهجوم المضاد.
وفي تسجيل مصور نشر الأحد، بدا الجيش الأوكراني وكأنه يدعو الجنود إلى التزام الصمت، في إشارة إلى أنه لن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل أو موعد الهجوم.
 
وجرى تصوير الفيديو بتقنية سينمائية، واتخذ نفس أسلوب المقاطع الترويجية للأفلام الأميركية.
 
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 وأرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية الفيديو برسالة قصيرة، كتبت فيها: "نحب الصمت.. لن يكون هناك إعلان عن البداية"، في إشارة إلى الهجوم المضاد المرتقب منذ أشهر.
 
 
وتقول كييف منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير على أمل استعادة الأراضي التي خسرتها منذ أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في شباط 2022. (independent)
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