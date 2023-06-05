فيديو "الصمت".. أحدث دعاية أوكرانية للهجوم المضاد

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يشبه إلى حد كبير المقاطع الترويجية للأفلام السينمائية، للتمهيد للهجوم المضاد.

وفي تسجيل مصور نشر الأحد، بدا الجيش الأوكراني وكأنه يدعو الجنود إلى التزام الصمت، في إشارة إلى أنه لن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل أو موعد الهجوم.

وجرى تصوير الفيديو بتقنية سينمائية، واتخذ نفس أسلوب المقاطع الترويجية للأفلام الأميركية.

فيما يترقب العالم هجوم #كييف المضاد على #روسيا، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يظهر جنودا يبدون علامة الصمت، في إشارة إلى أنه لن يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل أو موعد الهجوم.

وينتهي المقطع بتصوير طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 تحلقان في السماء#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/3rH76tQrmX — Independent عربية (@IndyArabia) June 5, 2023 Advertisement

وأرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية الفيديو برسالة قصيرة، كتبت فيها: "نحب الصمت.. لن يكون هناك إعلان عن البداية"، في إشارة إلى الهجوم المضاد المرتقب منذ أشهر.

وتقول كييف منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير على أمل استعادة الأراضي التي خسرتها منذ أطلقت روسيا عمليتها العسكرية في شباط 2022. (independent)