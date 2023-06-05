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عربي-دولي

هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه مولود تشاووش أوغلو (فيديو + صور)

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:30
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شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.
وشكر فيدان في كلمة له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.
 
 
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وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيرا للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".
 
تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)



وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

 
كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".
 
تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)



بدوره، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أنا في سلام وسعادة لتسليم مهمة وزارة خارجية جمهورية تركيا، التي تسلمتها في 29 اب 2014، إلى أخي وزميلي هاكان فيدان. أتقدم بخالص الشكر للدبلوماسيين الأتراك، وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإلى السيد الرئيس لقيادته وثقته فينا". (روسيا اليوم)
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