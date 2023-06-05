هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه مولود تشاووش أوغلو (فيديو + صور)

شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.
وشكر فيدان في كلمة له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.
وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيرا للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".
وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.
كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".
بدوره، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أنا في سلام وسعادة لتسليم مهمة وزارة خارجية جمهورية تركيا، التي تسلمتها في 29 اب 2014، إلى أخي وزميلي هاكان فيدان. أتقدم بخالص الشكر للدبلوماسيين الأتراك، وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإلى السيد الرئيس لقيادته وثقته فينا". (روسيا اليوم)