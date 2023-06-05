هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه مولود تشاووش أوغلو (فيديو + صور)

شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وشكر فيدان في كلمة له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devraldı https://t.co/jGVv3D93pQ pic.twitter.com/smCdgpIP7w — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 5, 2023 Advertisement

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيرا للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".







وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.



وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".