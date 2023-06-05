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عربي-دولي

فاجعة خلال مهرجان للرماية.. 6 جرحى في اصطدام سيارة بحشد في سويسرا

Lebanon 24
05-06-2023 | 08:50
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أصيب 5 أطفال وامرأة بجروح اليوم الاثنين في حادث اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان للرماية في سويسرا.
وقادت امرأة كانت تسعى للحصول على مساعدة لطفل مصاب، سيارتها إلى الساحة في منيير في كانتون فرايبورغ في غرب سويسرا، واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى إصابة امرأة و5 أطفال بجروح، وفق ما ذكرت شرطة فرايبورغ.
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وقالت الشرطة: "تشير المعلومات الأولية إلى أن السائقة دخلت ساحة المهرجان أثناء نقلها طفلا كان مصابا في نشاط خاص".

وتابعت: "لسبب سيحدده التحقيق، اصطدمت عن طريق الخطأ بأشخاص في الساحة وأصابتهم قبل أن تتوقف".

وتم اصطحاب السائقة التي لم تتعرض لأي إصابات إلى مركز للشرطة ليتم استجوابها. (الجزيرة)
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