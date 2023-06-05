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إقتصاد

مع تعافي القطاع من تداعيات كورونا.. شركات الطيران العالمية ترفع توقعاتها لأرباح 2023

Lebanon 24
05-06-2023 | 09:30
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رفعت شركات الطيران العالمية، اليوم الاثنين، توقعاتها لأرباح القطاع خلال العام الجاري إلى أكثر من الضعف، مرجحة أن تصل إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء كورونا.
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المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ويلي والش، قال في الاجتماع السنوي للاتحاد: "سنوات الوباء مضت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي".
وأعلنت شركات الطيران العالمية في الأشهر الماضية عن نتائج قوية، في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام.
وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضا من مستويات ما قبل الجائحة، إذ ارتفعت إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.

وقال والش لرويترز في مقابلة منفصلة "كثير من الناس ليسوا مضطرين فقط للسفر، بل يرغبون في السفر. وسيبقون هكذا خلال هذا العام".

وأشار إلى أن الطلب يرتفع بسبب زيادة مستويات التوظيف حتى مع توقعات أضعف للاقتصاد الكلي.

ومع ذلك قال والش أمام مندوبين من نحو 300 شركة طيران إن التحديات المستمرة، مثل مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع رسوم المطارات، تعوق تعافي الصناعة. (الحرة)

إقتصاد

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