بريطانيا.. الطلب من هانكوك الاعتذار بسبب انتهاك قواعد السلوك

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طُلب من وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، أن يقدم اعتذاره للبرلمان بعد أن تبين أنه انتهك مدونة قواعد سلوك النواب.تبين أن وزير الصحة السابق قد ارتكب "خرقا طفيفا" لقواعد مجلس العموم من قبل المفوض البرلماني للمعايير.وقالت لجنة المعايير إن هانكوك أظهر "عدم اهتمام بالقواعد" التي كانت "مقلقة" لوزير ونائب سابق لأكثر من عقد من الزمان.وتتعلق النتيجة بتحقيق مع النائب عن حزب المحافظين ستيف برين بشأن مزاعم أنه ضغط على رئيس هيئة خدمة الصحة الوطنية NHS، نيابة عن شركة حصل منها على أموال.وأرسل هانكوك مفوض المعايير دانيال جرينبيرج رسالة "غير مرغوب فيها" حول قضية برين، بما في ذلك الادعاء بأن زميله "لم يفعل شيئا غير لائق" و"يجب تبرئته من أي اتهام".وقالت اللجنة إن رسالة هانكوك كانت خرقا للقواعد لأنها ترقى إلى "محاولة واضحة للتأثير على تحقيق المفوض"، مشيرة إلى أن هانكوك "لم يعترف بخطئه حتى الآن، لذلك فإن هذا مخالفة بسيطة للقانون". (روسيا اليوم)