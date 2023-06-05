Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا.. الطلب من هانكوك الاعتذار بسبب انتهاك قواعد السلوك

Lebanon 24
05-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1074413-638215795937649919.jpg
Doc-P-1074413-638215795937649919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طُلب من وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، أن يقدم اعتذاره للبرلمان بعد أن تبين أنه انتهك مدونة قواعد سلوك النواب.

تبين أن وزير الصحة السابق قد ارتكب "خرقا طفيفا" لقواعد مجلس العموم من قبل المفوض البرلماني للمعايير.
Advertisement

وقالت لجنة المعايير إن هانكوك أظهر "عدم اهتمام بالقواعد" التي كانت "مقلقة" لوزير ونائب سابق لأكثر من عقد من الزمان.

وتتعلق النتيجة بتحقيق مع النائب عن حزب المحافظين ستيف برين بشأن مزاعم أنه ضغط على رئيس هيئة خدمة الصحة الوطنية NHS، نيابة عن شركة حصل منها على أموال.

وأرسل هانكوك مفوض المعايير دانيال جرينبيرج رسالة "غير مرغوب فيها" حول قضية برين، بما في ذلك الادعاء بأن زميله "لم يفعل شيئا غير لائق" و"يجب تبرئته من أي اتهام".

وقالت اللجنة إن رسالة هانكوك كانت خرقا للقواعد لأنها ترقى إلى "محاولة واضحة للتأثير على تحقيق المفوض"، مشيرة إلى أن هانكوك "لم يعترف بخطئه حتى الآن، لذلك فإن هذا مخالفة بسيطة للقانون". (روسيا اليوم)             
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-06-05
11:15 | 2023-06-05
10:51 | 2023-06-05
10:30 | 2023-06-05
10:00 | 2023-06-05
09:37 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website