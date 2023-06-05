إيران باعت أسلحة وعتاداً لروسيا.. وثيقة مكونة من 16 صفحة تُثبت! (صور)

زعم مصدر أمني مطلع أن إيران باعت ذخيرة لروسيا لحربها في أوكرانيا، في أول دليل قاطع على تزويد طهران لموسكو بأسلحة وعتاد، وفق وثيقة مكونة من 16 صفحة.
و بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الوثيقة المؤرخة في 14 أيلول 2022، يبدو أنها تخص عينات مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ التي تزيد قيمتها قليلاً عن مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني).
ونشر المصدر خمس صفحات من الوثيقة، وتضمنت صفقة ذخائر لدبابة T-72 ولمدفعية هاوتزر، فضلاً عن قذائف الذخيرة، فيما بلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 740 ألف دولار (590 ألف جنيه إسترليني).
فيما زعم المصدر الأمني المطلع، أن عقد الأسلحة دليل على امتداد هذا الدعم إلى الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية.
والوثيقة مقسمة إلى مواد كل منها بمقال مرقّم مثل أي عقد عادي، حيث يتم سرد التفاصيل الرئيسية مثل الدفع مقابل عينات الذخيرة 1013100 دولار (813000 جنيه إسترليني).
والملف مكتوب باللغة الإنكليزية، وهو أمر معتاد بالنسبة للعقود التي أبرمتها إيران مع دول أخرى، بحسب المصدر الأمني.
ويحتوي العقد على عدد من الأخطاء الإملائية، مثل العنوان الفرعي للمادة الخامسة، والتي تنص على: "شروط التسليم والنقل" وكتبت (transpotation بدلا من transportation.
وقال المصدر إن مثل هذه الأخطاء المطبعية ممكنة. كان هذا رأياً شاركه فيه خبير آخر اطلع أيضاً على الملفات.
بينما لم يكن من الممكن التحقق من صحة العقد، عرضت الشبكة الملف على عدد من الخبراء، وقالوا إن المحتوى كان "معقولاً" وإن التاريخ - 14 أيلول 2022، يتوافق مع تقرير منفصل حول هذا النوع من المعاملات المزعوم حدوثه.
وتم الاستشهاد بمجموعة من اللوائح والشروط المعترف بها دوليًا والتي تدعم الصفقات التجارية، والمعروفة باسم INCOTERMS، أو الشروط التجارية الدولية مما يجعل البيع السري للأسلحة يبدو شبه عادي.
وتنص إحدى الفقرات على ما يلي: "5.9 يتم نقل حق الملكية وخطر الفقد أو التلف لموضوع العقد من المورد إلى العميل بموجب أحكام وشروط FOB / INCOTERMS 2010."
وهذا القسم الخاص بنقل البضائع، يكشف أيضاً عن خطة كانت لنقل عينات الذخيرة إلى روسيا من إيران، والتي يجب تسليمها في غضون 10 أيام عمل بعد الدفع. (العربية)