إيران باعت أسلحة وعتاداً لروسيا.. وثيقة مكونة من 16 صفحة تُثبت! (صور)

زعم مصدر أمني مطلع أن إيران باعت ذخيرة لروسيا لحربها في أوكرانيا، في أول دليل قاطع على تزويد طهران لموسكو بأسلحة وعتاد، وفق وثيقة مكونة من 16 صفحة.

و بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الوثيقة المؤرخة في 14 أيلول 2022، يبدو أنها تخص عينات مختلفة من قذائف المدفعية والدبابات والصواريخ التي تزيد قيمتها قليلاً عن مليون دولار (800 ألف جنيه إسترليني).

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ونشر المصدر خمس صفحات من الوثيقة، وتضمنت صفقة ذخائر لدبابة T-72 ولمدفعية هاوتزر، فضلاً عن قذائف الذخيرة، فيما بلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 740 ألف دولار (590 ألف جنيه إسترليني).



فيما زعم المصدر الأمني المطلع، أن عقد الأسلحة دليل على امتداد هذا الدعم إلى الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية.

والوثيقة مقسمة إلى مواد كل منها بمقال مرقّم مثل أي عقد عادي، حيث يتم سرد التفاصيل الرئيسية مثل الدفع مقابل عينات الذخيرة 1013100 دولار (813000 جنيه إسترليني).

والملف مكتوب باللغة الإنكليزية، وهو أمر معتاد بالنسبة للعقود التي أبرمتها إيران مع دول أخرى، بحسب المصدر الأمني.





ويحتوي العقد على عدد من الأخطاء الإملائية، مثل العنوان الفرعي للمادة الخامسة، والتي تنص على: "شروط التسليم والنقل" وكتبت (transpotation بدلا من transportation. ويحتوي العقد على عدد من الأخطاء الإملائية، مثل العنوان الفرعي للمادة الخامسة، والتي تنص على: "شروط التسليم والنقل" وكتبت (transpotation بدلا من transportation.