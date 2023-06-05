سوناك يستنكر احتجاج اللاجئين أمام أحد الفنادق وسط العاصمة لندن

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أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاحتجاجات التي نظمها المهاجرون أمام فندق في العاصمة لندن، احتجاجا على رفضه منحهم غرفا منفردة "خاصة".وأوضح سوناك في كلمة بثتها شبكة "سكاي نيوز"، أن المهاجرين حاصروا مدخل الفندق، ومدخل المبنى، بسبب رفض إدارته منح اللاجئين غرفا منفردة.وقال سوناك: "إن كنتم تصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، وتطلبون اللجوء من الموت أو التعذيب أو الاضطهاد، فسيتوجب عليكم قبول مشاركة غرفة سكنية مدفوعة من قبل دافعي الضرائب البريطانيين في فندق وسط لندن".جاء ذلك في كلمة ألقاها سوناك خلال زيارته لمقاطعة كينت الواقعة جنوب شرق إنجلترا، والتي أوضح خلالها مخطط السلطات لوقف تدفق المهاجرين.وذكرت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق، أن اللاجئين غير الشرعيين نظموا احتجاجات كبيرة أمام أحد الفنادق في وسط لندن، وحاصروا مدخل المبنى بسبب رفض العاملين فيه منح الجميع غرفا منفردة.ووفقا للصحيفة قال المهاجرون إنهم سينامون على الرصيف القريب من الفندق حتى تتدخل وزارة الداخلية البريطانية، لحل المشكلة. (روسيا اليوم)