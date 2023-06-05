21
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوناك يستنكر احتجاج اللاجئين أمام أحد الفنادق وسط العاصمة لندن
Lebanon 24
05-06-2023
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاحتجاجات التي نظمها المهاجرون أمام فندق في العاصمة لندن، احتجاجا على رفضه منحهم غرفا منفردة "خاصة".
وأوضح سوناك في كلمة بثتها شبكة "سكاي نيوز"، أن المهاجرين حاصروا مدخل الفندق، ومدخل المبنى، بسبب رفض إدارته منح اللاجئين غرفا منفردة.
Advertisement
وقال سوناك: "إن كنتم تصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، وتطلبون اللجوء من الموت أو التعذيب أو الاضطهاد، فسيتوجب عليكم قبول مشاركة غرفة سكنية مدفوعة من قبل دافعي الضرائب البريطانيين في فندق وسط لندن".
جاء ذلك في كلمة ألقاها سوناك خلال زيارته لمقاطعة كينت الواقعة جنوب شرق إنجلترا، والتي أوضح خلالها مخطط السلطات لوقف تدفق المهاجرين.
وذكرت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق، أن اللاجئين غير الشرعيين نظموا احتجاجات كبيرة أمام أحد الفنادق في وسط لندن، وحاصروا مدخل المبنى بسبب رفض العاملين فيه منح الجميع غرفا منفردة.
ووفقا للصحيفة قال المهاجرون إنهم سينامون على الرصيف القريب من الفندق حتى تتدخل وزارة الداخلية البريطانية، لحل المشكلة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً مذيعة الـ MTV بالمايوه.. ظهرت "تتشمس" في حديقة منزلها! (صور)
Lebanon 24
مُجدداً مذيعة الـ MTV بالمايوه.. ظهرت "تتشمس" في حديقة منزلها! (صور)
02:00 | 2023-06-05
05/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
سعر "صيرفة" تغيّر.. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:10 | 2023-06-05
05/06/2023 12:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار
Lebanon 24
تراجع كبير صباح اليوم.. اليكم سعر صرف الدولار
02:32 | 2023-06-05
05/06/2023 02:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
05/06/2023 12:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
Lebanon 24
مصير الدولار بعد رحيل سلامة: تحليق أو هبوط ؟
05:00 | 2023-06-05
05/06/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2023-06-05
أردوغان يعين المتحدث باسمه رئيساً للمخابرات التركية
16:49 | 2023-06-05
"يتحدى ترامب".. مايك بنس يقدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
16:30 | 2023-06-05
غانتس: "إسرائيل" ستتحد قبل توجيه ضربة إلى إيران
16:00 | 2023-06-05
مفاجأة عن دولتين عربيتين.. تعرفوا إلى أكثر بلدان العالم تلوثاً!
15:20 | 2023-06-05
لائحة بـ"أكبر 12 إقتصاداً" في العالم خلال الـ2023.. من جاء في الصدارة؟
15:07 | 2023-06-05
بالضفة الغربية.. إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 00:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 00:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 00:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact