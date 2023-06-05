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عربي-دولي

الأزمة الروسية- الأوكرانية.. ما هو موقف مصر من الوساطة الافريقية؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 12:43
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تبنّت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار.
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وأوضح السيسي خلال خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية- الأوكرانية أن "مصر لن تدخر جهداً من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية".
 

كما أعرب التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.
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