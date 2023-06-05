التضخم الأساسي بمنطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد.. ماذا كشفت لاغارد؟

كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم، أن هناك "بوادر اعتدال" في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.





وقالت لاغارد لمشرعين أوروبيين: "تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بواد اعتدال، لا دليل واضحا على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته بعد".



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وتراجع التضخم في دول اليورو العشرين إلى 6.1% في أيار من 7.0% في نيسان، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3% فقط نزولا من 5.6%. هذا واعترفت لاغارد بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة "بدأت تتحقق" و"ستتعزز في السنوات المقبلة" على الأرجح. لكنها أكدت من جديد على نهج البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة سيتعين زيادتها مرة أخرى "إلى مستويات تقييدية تكفي" لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% وأنه "سيتم الإبقاء عليها عند هذه المستويات بقدر ما يقتضي الأمر".وتراجع التضخم في دول اليورو العشرين إلى 6.1% في أيار من 7.0% في نيسان، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3% فقط نزولا من 5.6%.