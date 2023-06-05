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عربي-دولي

هزّة أرضية تضربُ تركيا.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
05-06-2023 | 13:07
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أفادت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة "آفاد" بوقوع هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 19:40، مركزها كهرمان مرعش في تركيا.
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