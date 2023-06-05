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عربي-دولي

تآمروا على دول ديمقراطية.. واشنطن تستهدف مجموعة جديدة من الأفراد بعقوباتها

Lebanon 24
05-06-2023 | 14:13
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أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عناصر مجموعة مرتبطة بالمخابرات الروسية، اتهمتهم بدعم جهود موسكو لزعزعة الاستقرار والتأثير على الانتخابات في مولدوفا. 
 
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اليوم، إن العقوبات تستهدف 7 أفراد روس وكيانا روسيا واحدا.
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وفصلت في بيانها دور الأفراد المشاركين بعملية معلوماتية عالمية كبيرة مرتبطة بروسيا، تستهدف تقسيم المجتمعات وزعزعة الاستقرار في الدول الديمقراطية، خاصة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلا عن بعض الدول المجاورة ودول البلقان.

ولفتت إلى أن زعيم المجموعة، الذي كان من ضمن من تم فرض عقوبات عليهم، هو كونستانتين بروكوبيفيتش سابوزنيكوف، "الذي نظم مؤامرة لزعزعة استقرار حكومة مولدوفا في أوائل عام 2023". وأضافت أن عناصر المجموعة يدربون ويشرفون على مجموعات في دول ديمقراطية لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "العقوبات المفروضة اليوم تسلط الضوء على جهود روسيا السرية المستمرة لزعزعة استقرار الدول الديمقراطية". 
المصدر: الحرة
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