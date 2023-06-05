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عربي-دولي

خلال تقاضيه رشوة.. مسؤول في المطار يقع بقبضة الأمن المصري

Lebanon 24
05-06-2023 | 14:32
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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مأمور جمرك بالمطار بمبنى الركاب، أثناء تمرير مسافر من دون تفتيش جمركي، لتسهيل عملية تهريب سبائك ذهبية كبيرة.

وفي التفاصيل، ضبطت سلطات مطار القاهرة راكباً مصريا قادما من إمارة أبوظبي على رحلة مصر للطيران بحوزته 25 كيلوغراما من بواريك شعر، و4 سبائك ذهبية، وكمية من سائل مبيد حشري يستخدم في الزراعة.
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وقال مصدر إن المعلومات والتحريات بيّنت أن الراكب أثناء إنهاء إجراءات وصوله للدخول ضبطت السلطات بحوزته 4 سبائك تزن 200 كيلوغرام.

وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن مأمور الجمرك، ارتكب الواقعة مقابل مَبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8970 لسنة 2023 جُنح النُزهة، وتولت نيابة النزهة التحقيقات في الواقعة.
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