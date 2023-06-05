مناورة غير آمنة.. الجيش الأميركي يعرض فيديو الحادث الخطير في مضيق تايوان

عرض الجيش الأميركي، اليوم، مقطعاً مصوراً لما وصفها بمناورة صينية "غير آمنة"، في مضيق تايوان مطلع الأسبوع، حيث قطعت سفينة بحرية صينية بشكل حاد طريق مدمرة أميركية، ما أجبر السفينة الأميركية على التباطؤ لتجنب وقوع حادث تصادم.

وخلال العبور، تجاوزت السفينة الصينية المزودة بالصواريخ الموجهة، المدمرة الأميركية ثم انحرفت عبر قوسها على مسافة نحو 150 ياردة (137 مترا)، وفقا للقيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال الجيش إن المدمرة الأميركية واصلت مسارها، لكنها خفضت سرعتها "لتجنب الاصطدام".





كذلك، قالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ إن هذه الإجراءات تنتهك القواعد البحرية للممر الآمن في المياه الدولية.