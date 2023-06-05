بالضفة الغربية.. إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم، في عملية دهس في حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت قناة 14 الإسرائيلية بأنّ جندياً أصيب في العملية، من دون أن تكشف عن حالته أو خطورة الإصابة التي تعرض لها.

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كما ذكر موقع "واللا" أن الجندي أصيب في الجزء السفلي من جسده.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش إن منفذ عملية الدهس تمكن من الفرار، موضحة أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بجروح طفيفة في مفترق بيتوت بعدما صدمته سيارة.

واستنفرت القوات الإسرائيلية وأغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس بعد إصابة الجندي.