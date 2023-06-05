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عربي-دولي
"يتحدى ترامب".. مايك بنس يقدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
Lebanon 24
05-06-2023
|
16:49
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قدم نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، الاثنين، أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ما يعني أنه سيواجه شريكه الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري.
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وسينشر بنس المحافظ، يوم عيد ميلاده الـ64 الأربعاء، مقطع فيديو لإضفاء الطابع الرسمي على دخوله السباق، وسيشارك في اجتماع في مدينة دي موان بولاية أيوا وينهي اليوم على قناة "CNN"، حسبما أفاد مقربون منه لوسائل إعلام أميركية عدة مطالبين بعدم الكشف عن هوياتهم.
وبحلول الأربعاء، سيكون هناك 10 مرشحين رئيسيين محتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري و4 مرشحين آخرين، لكن ترامب متقدم بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه أي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.
ترامب متفوق
وأفاد استطلاع رأي أجراه موقع "ريل كلير بوليتيكس" (RealClearPolitics) بأن نوايا التصويت لبنس لا تتجاوز 3.8%، بينما يتفوّق ترامب بنسبة 53.2%.
ويتفوق على بنس أيضاً حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (22.4%)، الذي ينتهج خطاباً محافظاً جداً ولكن بنبرة أكثر هجومية، كما تتفوق عليه بنسبة ضئيلة السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي (4.4%)، على الرغم من أن بنس يحضّر لترشّحه منذ شهور.
(الشرق للأخبار)
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