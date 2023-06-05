Advertisement

عربي-دولي

غانتس: "إسرائيل" ستتحد قبل توجيه ضربة إلى إيران

Lebanon 24
05-06-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1074513-638216061683538102.jpg
Doc-P-1074513-638216061683538102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، يوم الإثنين، إن "إسرائيل" كلّها ستتحد إذا كانت هناك حاجة لضربة ضد إيران.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "جيروزاليم بوست" السنوي في نيويورك، قال غانتس: "اليوم، في واقع عالمي ومتغير باستمرار في الشرق الأوسط، أصبحت أمتنا مهددة بظهور إيران مسلحة نووياً".
Advertisement

وأضاف: "يجب أن نؤكد أن إيران النووية هي أولا وقبل كل شيء تحدٍ عالمي، يهدد الاستقرار العالمي والإقليمي".

وتابع: "تأثير إيران يشكل تهديداً وجودياً محتملاً لدولة إسرائيل.. لذلك عندما نتحدث عن ضرورة منع إيران من أن تصبح قادرة على امتلاك القدرة النووية، فإننا نقول ذلك ليس فقط من المنظور الإسرائيلي، ولكن من منظور إقليمي وعالمي".

وأردف غانتس قائلاً: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأردف: "كقائد معارضة، أود التأكيد على هذه الرسالة: سنقوم بكل ما يلزم لمنع تهديد وجودي لدولة إسرائيل.. نحن نعلم أن مثل هذا الفعل قد يأتي بتكلفة كبيرة، ولكن كما هو الحال دائما في هذه الأمور، سوف يتحد كل قادة وشعب إسرائيل.. هذه الوحدة ضرورية".

وفي سياق حديثه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أنه "من المهم أيضا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز تعاوننا الأمني مع أهم حليف لنا، الولايات المتحدة الأميركية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2023-06-05
16:49 | 2023-06-05
16:00 | 2023-06-05
15:20 | 2023-06-05
15:07 | 2023-06-05
14:58 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website