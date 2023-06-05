أردوغان يعين المتحدث باسمه رئيساً للمخابرات التركية

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عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المتحدث باسمه إبراهيم كالين رئيساً لوكالة المخابرات الوطنية وفق ما ذكرت "رويترز"، نقلا عن مكتب الاتصالات الرئاسي.ويأتي التعيين بعد يومين من إعلان أردوغان، تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يتبق من الحكومة السابقة سوى وزيراً الصحة والسياحة.ويعد وزير الخارجية، هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، من أبرز الوجوه التي ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة.