الدفاع الجوي الأوكراني يصدّ غارات جوية على كييف

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق "تليغرام" إنّ نظم الدفاع الجوي تدخّلت لصد غارات جوية على منطقة كييف في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

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