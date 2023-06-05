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عربي-دولي
الدفاع الجوي الأوكراني يصدّ غارات جوية على كييف
Lebanon 24
05-06-2023
|
19:30
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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية على تطبيق "تليغرام" إنّ نظم الدفاع الجوي تدخّلت لصد غارات جوية على منطقة كييف في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.
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