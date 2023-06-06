Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يشيد بالتقدم في باخموت.. ويسخر من رد فعل موسكو

Lebanon 24
06-06-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1074565-638216300974582759.png
Doc-P-1074565-638216300974582759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تحقيق قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بمكاسب ميدانية، وسخر من رد فعل موسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.

وجاء في رسالة وجّهها زيلينسكي بالفيديو: "نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها.. موسكو تدرك أن أوكرانيا ستنتصر".
Advertisement

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من باخموت، وأكد أن قواته نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة.

من جانبها، أكدت روسيا الاثنين أنها صدت هجوما واسع النطاق في شرق أوكرانيا وجنوبها، مشيرة إلى أنها كبدت الأوكرانيين خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

اعتراف قائد فاغنر
وأقر قائد مجموعة فاغنر الروسية أمس الاثنين أن قوات كييف استعادت قسما من قرية بيرخيفكا الواقعة شمال باخموت.

يذكر أن المعارك التي شهدتها مدينة باخموت خلال الأشهر الماضية، كانت كشفت النقاب عن خلافات كبيرة بين قائد فاغنر والأركان الروسية، وألقت الضوء بشكل واسع على تراجع العلاقة بين بريغوجين والقيادة العسكرية في موسكو، التي وصفها مراراً بالخائنة والمتقاعسة. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2023-06-06
01:10 | 2023-06-06
01:04 | 2023-06-06
00:33 | 2023-06-06
00:18 | 2023-06-06
00:16 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website