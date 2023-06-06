زيلينسكي يشيد بالتقدم في باخموت.. ويسخر من رد فعل موسكو

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بعد تحقيق قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بمكاسب ميدانية، وسخر من رد فعل موسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.وجاء في رسالة وجّهها زيلينسكي بالفيديو: "نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها.. موسكو تدرك أن أوكرانيا ستنتصر".وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن قوات بلاده تواصل التقدم بالقرب من باخموت، وأكد أن قواته نجحت في تدمير موقع روسي بالقرب من المدينة.من جانبها، أكدت روسيا الاثنين أنها صدت هجوما واسع النطاق في شرق أوكرانيا وجنوبها، مشيرة إلى أنها كبدت الأوكرانيين خسائر جسيمة في العديد والعتاد.اعتراف قائد فاغنروأقر قائد مجموعة فاغنر الروسية أمس الاثنين أن قوات كييف استعادت قسما من قرية بيرخيفكا الواقعة شمال باخموت.يذكر أن المعارك التي شهدتها مدينة باخموت خلال الأشهر الماضية، كانت كشفت النقاب عن خلافات كبيرة بين قائد فاغنر والأركان الروسية، وألقت الضوء بشكل واسع على تراجع العلاقة بين بريغوجين والقيادة العسكرية في موسكو، التي وصفها مراراً بالخائنة والمتقاعسة. (العربية)