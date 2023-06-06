بالفيديو: روسيا تُفجر سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ان القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.



وأضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".



وقالت وكالة "تاس" إن السد تم تدميره بالكامل.

The Nova Kakhovka Dam has been destroyed in Southern Ukraine.



(Coords: 46°46'42.5"N 33°22'11.8"E) pic.twitter.com/RE7MMeWHKq — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) June 6, 2023 Advertisement

وأضافت تاس: "انهار سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بسبب الأضرار التي لحقت به، وغمرت المياه الأراضي، أفادنا بذلك مصدر في الحكومة، وقال: "لم يستطع السد التحمل وانهار وبدأت الفيضانات".



من جهتها، قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

BREAKING: Reported footage of the blown up Nova Kakhovka dam in Kherson Oblasthttps://t.co/fBysDwMaJihttps://t.co/FSAPDOnwDn pic.twitter.com/za0BOSM0Sp — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023

صد غارات جوية في كييف

إلى ذلك، أكدت الإدارة العسكرية في أوكرانيا أن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد غارات جوية على منطقة كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.



فيما أشار عمدة كييف إلى أن دوي الانفجارات في كييف كان نتيجة لتدخل نظم الدفاع الجوي بصد الهجمات الروسية.



من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا جديدا بمنطقة دونيتسك وألحقت بقوات كييف خسائر بشرية ضخمة ودمرت 8 دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.(سكاي نيوز ـ العربية)







