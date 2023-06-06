Advertisement

عربي-دولي

معاناة الأسيرات الفلسطينيات في السجون... قصص تدمي القلوب

Lebanon 24
06-06-2023 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1074589-638216354700324847.jpg
Doc-P-1074589-638216354700324847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واعتبرت سوسن أن تجربة اعتقال ابنتها تمثل لها شرفا عظيما كما هو الحال لدى أي عائلة فلسطينية، رغم مشاعر الحزن والألم التي شعرت بها كأم أثناء فترة اعتقالها، خاصة أنها لم تستطع إكمال دراستها وحياتها الطبيعية كباقي الأطفال.
Advertisement

أما أحمد جرادات زوج الأسيرة الفلسطينية عطاف جرادات فحكى تجربة اعتقال أبنائه الثلاثة وزوجته، واصفا حياته بأنها قاسية وصعبة جدا ولا يمكن وصفها إلا بالتشتت، خاصة في ظل رعايته طفليه وتحمله مسؤولية أسرة فلسطينية شتتها الاحتلال الإسرائيلي.

مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس قالت إن 31 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، وتم إصدار أحكام على 13 منهن، في حين تنتظر الباقيات محاكمتهن.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل منهجي ومستمر بحق الأسرى منذ لحظة اعتقالهم من خلال تعذيبهم وعدم توفير محاكمة عادلة لهم ونقلهم بشكل قصري بين سجون الاحتلال.

وعبرت عن أسفها لحالة الصمت وغياب للمساءلة والمحاكمة لدولة الاحتلال على هذه الجرائم، و"هذا ما يعطيهم الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمهم".(الجزيرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:36 | 2023-06-06
03:31 | 2023-06-06
03:10 | 2023-06-06
02:56 | 2023-06-06
02:45 | 2023-06-06
02:32 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website