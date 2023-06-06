معاناة الأسيرات الفلسطينيات في السجون... قصص تدمي القلوب

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واعتبرت سوسن أن تجربة اعتقال ابنتها تمثل لها شرفا عظيما كما هو الحال لدى أي عائلة فلسطينية، رغم مشاعر الحزن والألم التي شعرت بها كأم أثناء فترة اعتقالها، خاصة أنها لم تستطع إكمال دراستها وحياتها الطبيعية كباقي الأطفال.أما أحمد جرادات زوج الأسيرة الفلسطينية عطاف جرادات فحكى تجربة اعتقال أبنائه الثلاثة وزوجته، واصفا حياته بأنها قاسية وصعبة جدا ولا يمكن وصفها إلا بالتشتت، خاصة في ظل رعايته طفليه وتحمله مسؤولية أسرة فلسطينية شتتها الاحتلال الإسرائيلي.مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس قالت إن 31 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال، وتم إصدار أحكام على 13 منهن، في حين تنتظر الباقيات محاكمتهن.وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل منهجي ومستمر بحق الأسرى منذ لحظة اعتقالهم من خلال تعذيبهم وعدم توفير محاكمة عادلة لهم ونقلهم بشكل قصري بين سجون الاحتلال.وعبرت عن أسفها لحالة الصمت وغياب للمساءلة والمحاكمة لدولة الاحتلال على هذه الجرائم، و"هذا ما يعطيهم الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمهم".(الجزيرة)