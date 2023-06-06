في مدينة الجنينة السودانية... قتل عشوائي ونهب وخراب

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حذر منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دارفور بالسودان من خطورة الوضع في مدينة الجنينة بسبب انعدام الأمن. وقال إن العديد من منشآت الأمم المتحدة تعرضت للنهب والتدمير كما أحرقت الأسواق، فيما تجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية، غالبا بسبب عرقهم.وشدد المنسق الأممي، توبي هاروارد، على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي المزيد لمساعدة سكان دارفور على تحقيق مستقبل أفضل. وقال إنهم، وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي تحملوها طيلة عقدين من الزمان، ما زالوا يتمتعون بقدر هائل من المرونة والصمود والقدرة على التعامل مع الشدائد.وبشأن إحصائيات النزوح واللجوء في دارفور في أعقاب القتال الذي اندلع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وتسبب في مقتل وجرح مئات وأجبر آلافا على الفرار من منازلهم، قال هاروارد: "لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض الإحصاءات، على الرغم من صعوبة توفير أرقام دقيقة نظرا للفوضى التي يتسم بها الوضع على الأرض. وتقدر مفوضية اللاجئين عدد النازحين في دارفور بحوالي 200 ألف شخص نتيجة القتال الذي بدأ في 15 أبريل".وأضاف "أصبح أكثر من 90 ألف شخص لاجئين بعد أن عبروا الحدود إلى تشاد، وعبر أكثر من 8000 شخص الحدود إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وسافر البعض الآخر إلى الولاية الشمالية وعبروا الحدود إلى مصر. في حين أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من السودانيين، فإن بعضهم لاجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى ويعودون إلى بلادهم نتيجة القتال في السودان".وتابع "ومن بين النازحين داخليا الذين يقدر عددهم بـ 120 ألف شخص، سافر بعضهم إلى مناطق أكثر أمانا في السودان، بما في ذلك ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض وكسلا والقضارف. ولكن مع ذلك، فقد أصبح السفر عبر البلاد مكلفا للغاية بسبب ندرة الوقود ووسائل النقل العام، وبالتالي لم يكن أمام معظم النازحين خيار سوى البقاء في ظروف صعبة وخطيرة للغاية، وغالبا ما يكونون محاصرين بسبب القتال وغير قادرين على شراء الطعام أو الوصول إلى الخدمات الأساسية".وأشار إلى أنه قبل بدء الحرب الحالية، كان هناك أكثر من 3 ملايين نازح داخل دارفور وحوالي 400 ألف لاجئ يعيشون خارج دارفور في مخيمات في تشاد. كان العديد من هؤلاء قد نزحوا لأول مرة منذ 20 عاما، عندما اندلعت الحرب السابقة في دارفور عام 2003.ولدى المفوضية وشركائها برامج تدعم اللاجئين في تشاد، توفر في المخيمات خدمات المأوى والحماية والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، فضلا عن برامج وضعت مع السلطات المحلية لتوفير فرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة.وداخل دارفور، لدى المفوضية بعض البرامج لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية والحماية. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم مبادرات كسب العيش وبناء السلام وإنشاء الخدمات الأساسية من أجل تشجيع الحلول الدائمة للنازحين.ومع ذلك، في الواقع، أصبح التمويل مقيدا للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الصعب تقديم خدمات عالية الجودة على المستويات المطلوبة. قبل الأزمة الحالية، اضطرت المفوضية إلى خفض عدد الموظفين والأنشطة بسبب نقص الأموال. ويفكر العديد من النازحين فيما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم في مستقبل غير آمن أو الهجرة بشكل غير قانوني إلى أجزاء أخرى من العالم.وتابع هاروارد: "لسوء الحظ، تعاني الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، من نوبات متكررة من العنف بين القبائل أو المجتمعات الرئيسية التي تعيش في المنطقة".وأضاف "تمثل المدينة والمنطقة المحيطة بها نموذجا مصغرا لنزاع دارفور حيث تخوض مجتمعات مختلفة - بما في ذلك الرعاة الرحل والمزارعون المستقرون - تنافسا على استخدام مساحات متقلصة من الأراضي الخصبة وموارد المياه، وهو وضع نشأ بسبب تغير المناخ".بالإضافة إلى ذلك، أدى اكتشاف الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في بعض المناطق إلى زيادة هذه المنافسة. وللأسف، على مدى السنوات العشرين الماضية، استغل بعض السياسيين والعسكريين السودانيين التنازع على الأراضي والموارد الطبيعية لمصلحتهم السياسية، وقد أدى ذلك إلى زيادة نوبات العنف والتوتر بين القبائل. وقُتل وجُرح مئات الأشخاص في اشتباكات عنيفة خلال السنوات الماضية، كما نزح عشرات الآلاف من الأشخاص عدة مرات.ولسوء الحظ، سيستمر الوضع في التدهور حتى تتم استعادة سيادة القانون وهيبة الدولة على الأرض من قبل سلطات سودانية مسؤولة ومحايدة تحصل على ثقة الجميع، وتعمل على إيجاد حل نهائي للأسباب الجذرية للصراع - والتي تشمل التوزيع العادل للأراضي والموارد الطبيعية لمصلحة جميع المجتمعات في المنطقة، وفقا لهاروارد.المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لها وجود في الجنينة، على الرغم من وجود عدد قليل جدا من الموظفين في المدينة في الوقت الحالي.ويقول هاروارد "تعرضت العديد من منشآت الأمم المتحدة للنهب والتدمير من قبل قوات مختلفة ولا توجد سلطة سودانية على الأرض لديها سيطرة كاملة (...) إنه وضع خطير للغاية يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إذا لم تستعد السلطات السيطرة وتفرض هيبة الدولة".وأضاف "لقد عانت دارفور من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في الماضي، وسيتكرر ذلك حتى يتم حل الأسباب الجذرية للصراع، ويشمل ذلك التوزيع العادل للأراضي الخصبة والموارد الطبيعية على جميع المجتمعات".والحرب الحالية قد أوقفت بالفعل معظم المساعدات الإنسانية في دارفور وعطلت بشكل خطير النشاط الاقتصادي وخطوط الإمداد. إذا لم يتم تنفيذ وقف إطلاق نار دائم، فقد تؤدي الحرب إلى تصعيد التوترات القبلية خلال الموسم الزراعي، ويمكن أن تشجع العنف القبلي والتهجير، ويمكن أن تؤدي إلى فشل الموسم الزراعي. إذا فشل الموسم الزراعي، فسيكون له تأثير مدمر على الأمن الغذائي، وسيؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين. لجميع مجتمعات دارفور مصلحة مشتركة في ضمان موسم زراعي سلمي وآمن، وفقا لهاروارد.(الحرة)