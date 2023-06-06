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عربي-دولي
عُثر عليه ميتا داخل زنزانته.. وفاة أخطر جاسوس أميركي لصالح روسيا
Lebanon 24
06-06-2023
|
01:25
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عُثر على روبرت هانسن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تجسس لصالح روسيا والاتحاد السوفيتي السابق، ميتًا في زنزانته أمس الاثنين وفقًا لبيان حصلت عليه شبكة "CBS نيوز" الأميركية.
وتم العثور على هانسن في غيبوبة في المجمع الإصلاحي الفيدرالي في فلورنسا بولاية كولورادو، وأعلن عن وفاته بعد محاولة اتخاذ تدابير لإنقاذه، وفقًا لبيان عن كريستي بريشيرز مدير الاتصالات في المكتب الفيدرالي للسجون (FBOP).
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وطلب الموظفون خدمات طبية طارئة وتواصلت جهود إنقاذه لكنها فشلت. وأعلن في وقت لاحق وفاة السجين من قبل عاملين طبيين خارجيين في قسم الطوارئ "، كما جاء في البيان.
وكان الرجل البالغ من العمر 79 عامًا محتجزًا في مجمع ADX Florence لأكثر من عقدين، منذ عام 2002، بعد أن اعترف أنه مذنب في 15 تهمة تجسس في عام 2001 وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إطلاق سراح مشروط.
المتجسس الأكثر ضرراً
ويصف موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي هانسن بأنه "المتجسس الأكثر ضررًا في تاريخ أميركا".
وتحت اسم مستعار، قام بتزويد الروس بمعلومات أمنية وطنية عالية السرية "مقابل أكثر من 1.4 مليون دولار نقدًا، وأموال مصرفية وعينية"وتعود أنشطته التجسسية إلى عام 1985، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يتضمن بيان أمس الاثنين الذي نشرته شبكة سي بي إس نيوز معلومات حول سبب وفاة هانسن.(العربية)
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