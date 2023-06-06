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خاص

سوريا وقطر: "الجهود فشلت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 02:45
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فشلت الجهود التي بدأت قبل اسابيع من اجل تحسين العلاقات الثنائية بين كل من دمشق والدوحة بعدما رفضت سوريا العروض التي قدمت اليها بهذا الشأن.
وتقول مصادر شديدة الاطلاع " إن محاولات جدية شهدتها دمشق بهدف تطبيع العلاقات مع قطر بعد القمة العربية الا ان ما وصل اليه المتفاوضون لم يكن مرضيا بالنسبة للدولة السورية ما ادى الى انتهاء الوساطات.
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وتعتبر المصادر ان المرحلة المقبلة لن تشهد مرحلة جديدة من المحاولات، اذ ان دمشق لديها اولويات مرتبطة بالعلاقة مع تركيا بشكل اساسي بسبب ارتباط هذا الامر بالوضع الامني في الشمال السوري.

المصدر: لبنان 24

خاص

عربي-دولي

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