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أول تعليق لزيلينسكي بعد انفجار سدّ نوفا كاخوفكا

Lebanon 24
06-06-2023 | 01:48
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وصفت الرئاسة الأوكرانية تدمير سد نوفا كاخوفكا، اليوم الثلاثاء، بأنه "جريمة حرب".
 
 
وأعلن أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب البلاد.
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زيلينسكي بدور، قال إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية. وأضاف: "روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا سواء بقطع المياه أو الصواريخ أو أي شيء آخر".


هذا واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير السد الذي يقع في الجزء الخاضع لسيطرتهم من جنوب أوكرانيا، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان.
ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.
وحذر أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، من أن منسوب المياه سيرتفع إلى "مستويات حرجة" في غضون خمس ساعات.

ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديد لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا. (العربية)
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