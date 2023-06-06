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عربي-دولي

انهيار سد نوفا كاخوفكا والمياه تصل إلى مستوى حرج (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:28
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أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.
 
 
وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، تدمر والمياه غمرت المنطقة المحيطة به.
 
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كما نقلت عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.
 
ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية.
 
 
 وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.
 
 
 
ونقلت تاس عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله، الثلاثاء، إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا.
 
وأظهرت لقطات أولية، تدفق المياه بغزارة بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا في خيرسون. (الحرة + العربية)

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