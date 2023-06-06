تدمير 28 دبابة من بينها 8 "ليوبارد".. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني جديد

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أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 28 دبابة أوكرانية من بينها 8 من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومقتل ما لا يقل عن 1500 جندي أوكراني، خلال التصدي لهجوم قوات كييف على محور جنوب دونيتسك، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك.وقالت الوزارة في بيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، أكثر من 1500 جندي أوكراني، و28 دبابة، بما في ذلك 8 من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، وثلاث دبابات AMX-10 فرنسية الصنع، و109 مركبات قتال مصفحة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم دحر القوات الأوكرانية، ولم تتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها في الهجوم، مضيفة أن التشكيلات والوحدات العسكرية الأوكرانية المهاجمة تعرضت لأضرار جسيمة.وفي صباح يوم 4 حزيران، أحبط الجيش الروسي، هجوم أوكراني واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، بمشاركة ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وأفادت الوزارة، أن القوات الأوكرانية واصلت أمس الإثنين، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي.هجمات جوية على كييفمن ناحية ثانية، أطلقت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف خلال الليل وقال مسؤولون بالعاصمة الأوكرانية إن نظم الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 20 صاروخ كروز لدى اقترابها.وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام "كلها أُسقطت، لم يصب أي منها هدفه".وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا عدة انفجارات مشابهة لصوت نظم الدفاع الجوي في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات من الغارات الجوية على المدينة استمرت لأكثر من أربع ساعات بدءا من بعد منتصف الليل بقليل.تفجير سد كاخوفكاعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية فجرت سد "نوفا كاخوفكا" في منطقة خيرسون، وهو الأمر الذي نفته موسكو.وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.وأضافت القيادة على صفحتها بموقع فيسبوك "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".(سكاي نيوز)